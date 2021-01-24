الفلبين: 7 زلازل بركانية خلال الساعات الـ24 الماضية

وطن: ذكر معهد علوم البراكين والزلازل الفلبيني، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل سبعة زلازل بركانية خلال بركان "مايون" خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم.

وتنجم الزلازل البركانية عن حركات أو ثوران الحمم البركانية .

ولاحظ المعهد أيضا انبعاثات معتدلة من السحب البيضاء المحملة بالبخار .

والسحب البركانية أي الغاز، تتصاعد إلى الغلاف الجوي خلال ثوران البركان.

وقال المعهد إنه تم قياس ثاني أكسيد الكبريت آخر مرة بمتوسط 676 طنا في اليوم في 29 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، يؤكد المعهد أن مستوى الإنذار الأول مازال مرفوعا فوق بركان "مايون".

المصدر: (د ب أ)