مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على رعاة أغنام في منطقة سدة الثغلة شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن مجموعة من مستوطني "ماعون وكرمئيل" المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، اعتدت على رعاة الأغنام في منطقة سدة الثعلة بمسافر يطا، ومنعتهم من دخول المراعي، وهاجمت أغنامهم.

وأشار إلى ان استهداف الاحتلال ومستوطنيه لرعاة الأغنام، ومنعهم من الوصول الى المراعي، يهدف الى ضرب الثروة الحيوانية، التي تمثل مصدر الدخل الوحيد لمئات العائلات والأسر التي تسكن المسافر، وتعتمد في هذا الوقت من المواسم على المراعي لإطعام أغنامهم.