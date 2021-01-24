حملة "طيور رهن القيد" تتلقى رسالة دعم مؤثرة من الأسير أسامة الأشقر

رام الله - وطن: تلقت حملة "طيور رهن القيد" المساندة لقضية الأطفال الأسرى، رسالة دعم مؤثرة من الأسير أسامة الأشقر، نقلتها لفريق الحملة زوجته منار خلاوي.

والأسير أسامة الأشقر (37 عاما) من بلدة صيدا بطولكرم، محكوم بثمانية مؤبدات، وكانت سلطات الاحتلال اعتقلته في أواخر عام 2002، بتهمة قيادته كتائب شهداء الأقصى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وعبر الأسير الأشقر في رسالته عن دعمه ودعم إخوانه الأسرى لحملة "طيور رهن القيد"، واصفاً إياها بالمبادرة الوطنية، التي تعبر عن الصدق والإخلاص لقضية الأسرى.

يذكر أن حملة "طيور رهن القيد"، أطلقت في السادس عشر من الشهر الحالي، وتهدف إلى إسناد قضية الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وثمن القائمون على الحملة دعم الأسير الأشقر، والأسرى كافة، متمنين الفرج القريب والعاجل للأسرى جميعا.

واعتبر القائمون على الحملة أن هذه الرسالة بمثابة وسام شرف على صدورهم، وحافزا لاستمرار مثل هذه الحملات التي هي أقل ما يمكن تقديمه للأسرى البواسل، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل قضية شعبهم العادلة.

وفيما يلي نص رسالة الأسير الأشقر:

بسم الله الرحمن الرحيم

من فوق قمم جبال الجلبوع وزعترها البري ومن أعالي الكرمل وزيتونها الفلسطيني، ومن على قمم الهمم العالية المنادية بالحرية لشعب طالت طريقه ولم تفتر عزيمته، من هنا من حيث نحن داخل الأماكن المظلمة إلا من الأرواح الحرة المتقدة إيمانا بحتمية النصر وحتمية زوال الاحتلال، من داخل القبور التي أرادها جلادنا مقاصل للجسد والروح فحولتها معاول الرجال لساحات متجددة من ساحات النضال المتقدمة والثقافة والعلم المتميز نطير لكم أبيض معاني المحبة والاحترام والتقدير ونحييكم بتحية فلسطين المعطرة برائحة دماء الشهداء وآهات الأسرى نبرقها عبر الأسوار والأسلاك الشائكة لتصلكم أيها العظماء الأوفياء في حملة طيور رهن القيد ولكل النشامى من أبناء شعبنا الصامد كل تحيات وشكر إخوانكم الأسرى على مبادرتكم الوطنية التي تعبر عن صدق إخلاصكم لقضية الأسرى وان شاء الله لنا لقاء قريب وساحات الأقصى فرحة سعيدة بالانتصار القادم لا محالة.

مع احترامي أخوكم الأسير أسامة الأشقر.