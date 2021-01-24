الصحة تعلن تسجيل 11 وفاة و 533 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية "نابلس 3، ضواحي القدس 1، جنين 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 1"، قطاع غزة 3 وفيات، مدينة القدس 1.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت (23)، طوباس (20)، طولكرم (16)، نابلس (40)، أريحا (8)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (49)، بيت لحم (12)، ضواحي القدس (2)، جنين (14)، قلقيلية (1)"، قطاع غزة (189)، مدينة القدس (125).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (24)، طوباس (6)، طولكرم (30)، نابلس (29)، أريحا (5)، الخليل (36)، رام الله والبيرة (35)، بيت لحم (0)، ضواحي القدس (90)، جنين (16)، قلقيلية (27)"، قطاع غزة (315)، مدينة القدس (127).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.