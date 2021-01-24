الاتحاد العام لعمال فلسطين يدين جريمة الاحتلال التي ادت الى استشهاد العامل فؤاد سبتي جودة

وطن: أدان الاتحاد العام لعمال فلسطين، اليوم، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين بالقرب من قرية فرعون في محافظة طولكرم .

وأفاد الاتحاد العام لعمال فلسطين، في بيان صحفي اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي، قام باستهداف عددا من العمال بقنابل الغاز بالقرب من فتحه فرعون قرب طولكرم، الامر الذي أدى لاستشهاد العامل فؤاد سبتي جودة (48 عاما) من بلدة عراق التايه شرقي نابلس .

وطالب البيان، كافة المؤسسات والهيئات الحقوقية، ومنظمة العمل الدولية و العربية، وهيئة الأمم المتحدة، بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم الجناة إلي محكمة عادلة، وعدم الكيل بأكثر من مكيال في هذه القضايا.

وأكدت مي أبو عليا نائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين على أن التحقيق يجب أن يشمل كافة الجرائم الإسرائيلية، التي ترتكب أمام أعين العالم وسط صمت عربي ودولي، من أجل فضح الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق عمالنا، مؤكدة على أن هذه السياسة تأتي ضمن مسلسل استهداف العامل الفلسطيني، من أجل حرمانه من العيش بكرامه و التضييق عليه في توفير لقمة العيش لأطفاله.

وحملت أبو عليا، حكومة الاحتلال نتيجة سياساتها العنصرية، مطالبة كافة المراكز والهيئات الحقوقية، بالوقوف بجدية أمام هذه الممارسات الإسرائيلية وفضحها، ومحاولة التخفيف عن كاهل العامل، الذي أرهقته سياسات الاحتلال من حصار وإغلاق مستمر وحرمان الآلاف منهم من الوصول إلى أماكن عملهم.