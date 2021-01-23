صحة غزة: السلالة البريطانية لكورونا ليست بعيدة عن القطاع

وطن: قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة، إن السلالة البريطانية من فيروس كورونا ليست بعيدة عن القطاع ولا تختلف عن السلالة الأولى ولكن الفارق هو سرعة الانتشار.

وبين ضهير في تصريحات إذاعية، أن من أصيب بالسلالة القديمة لا يصاب بالسلالة الجديدة، مشيرًا إلى أنه في حال دخولها القطاع لن يكون لها تأثير لأن نسبة كبيرة من الناس أصبح لديها مناعة من السلالة القديمة والجديدة.

وبشأن سحب عينات الدم من المواطنين، أوضح المسؤول الطبي بغزة، أن الهدف منها تحديد الأجسام المناعية في الدم داخل الجسم.

وقال "نسحب الآن عينات من محافظة خانيونس وسنكمل توالياً حتى نكمل باقي المحافظات لمعرفة معدلات انتشار فيروس كورونا وبناء سياساتنا على حقائق علمية تتيح لنا اتخاذ القرارات المناسبة".

ولفت إلى هناك تراجع واضح في معدلات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة الإجراءات الوقائية وعلى رأسها إغلاق يومي الجمعة والسبت.