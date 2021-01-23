برلين.. عزل مستشفى إثر اكتشاف 20 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

وطن: فرضت السلطات الألمانية، السبت، حجرا صحيا على مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن 20 إصابة بسلالة كورونا الجديدة الأسرع انتشارا.

وذكرت مديرية الصحة في منطقة رينكندورف بالعاصمة، أن مستشفى فيفانتس هومبولد، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضا و6 من العاملين بالمستشفى بالسلالة "B117" لفيروس كورونا الأسرع انتشارا.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى أن الإصابات كشفت في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية، معربا عن قلقه من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.

وأكد أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.

وحتى مساء السبت، سجلت ألمانيا مليونين و133 ألفا و58 إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 52 ألف وفاة، وأكثر من مليون و795 حالة شفاء.