وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني، عضو "وحدة مكافحة كورونا" بالقدس المحتلة، تسجيل 3 وفيات و48 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة.

وبين الجبريني أن الأرقام المنخفضة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة القدس خلال الايام الثلاثة الماضية تشيع أجواء من التفاؤل في الوسط المقدسي جنباً الى جنب مع حملة اللقاحات المكثفة بإمكانية عودة الحياة تدريجياً الى طبيعتها مع مزيد من الصبر واستمرار تطبيق التعليمات الصحية بحذافيرها .

وشهدت المدينة يوم الخميس تسجيل 45 إصابة ، الجمعة 32 إصابة ، واليوم 48 إصابة اي ما مجموعه 125 إصابة مقابل 130 حالة شفاء ، ليصل عدد الحالات النشطة الى 891 اصابة.

وأعلن الطبيب الجبريني عن تسجيل ثلاث وفيات في أحياء؛ راس العامود ، بيت حنينا وحي عناتا ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 185.

وختم الجبريني مناشداً المقدسيين في المدينة الالتزام بالتعليمات الصحية حرصاً على تحقيق الغاية المرجوة نحو مزيد من الانخفاض بالإصابات والتخلص من الوباء.