غزة.. تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم السبت، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 189 اصابة بعد فحص 2137 عينة بنسبة إصابة 8.8%.

وفي انخفاض ملموس بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة و (268) إصابة جديدة بالفيروس، بعد فحص 2228 خلال 24 ساعة الماضية.

عطفًا على ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية ب غزة إياد البزم إن الوزارة تعمل جاهدة للتخفيف من الإجراءات الوقائية قدر المستطاع، وذلك بعد اتخاذ قرارات جديدة يوم الخميس تتعلق بمزيد من التخفيف.

وخففت الداخلية بغزة، الخميس الماضي، الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، إذ سمحت للمواطنين بالحركة يومي الجمعة والسبت دون استخدام وسائل المواصلات، وللصيدليات والمخابز بالعمل، كما سمحت بإقامة الصلاة في المساجد.