الداخلية بغزة: نسعى لتخفيف المزيد من قيود "كورونا"

وطن: قال الناطق باسم وزارة الداخلية ب غزة إياد البزم، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل جاهدة للتخفيف من الإجراءات الوقائية قدر المستطاع، وذلك بعد اتخاذ قرارات جديدة يوم الخميس تتعلق بمزيد من التخفيف.

وخففت الداخلية بغزة، الخميس الماضي، الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، إذ سمحت للمواطنين بالحركة يومي الجمعة والسبت دون استخدام وسائل المواصلات، وللصيدليات والمخابز بالعمل، كما سمحت بإقامة الصلاة في المساجد.

وأضاف البزم في تصريحات إذاعية أنّ "الإجراءات الوقائية، خاصة إغلاق يومي الجمعة والسبت، حققت نجاحًا وساعدت في الحد من انتشار الفيروس" لافتًا إلى أهمية إلتزام المواطن لمواصلة خفض تأثيرات الجائحة على الحياة.

ولفت البزم إلى التزام عالي على مدار الأسابيع السبعة الماضية، من قبل المواطنين، وهو ما قلل من انتشار الوباء وتسبب بتخفيف الإجراءات الوقائية بشكل محدود.

وأعرب عن أمله في أن يستمر المواطنون بالتزامهم حتى الانتهاء من هذه الأزمة، داعيًا المواطنين للاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في فصل الشتاء وارتفاع الإصابات في بعض المناطق والدول المحيطة.

وفي ختام تصريحاته، لفت إلى أنه يوجد تقييم أسبوعي للحالة الوبائية وبناء عليه يتم أخذ قرارات سواء بالتخفيف أو التشديد، ويتم تسيير دوريات يومية لمتابعة كافة القطاعات والتأكد من اتباع إرشادات السلامة والوقاية.

وفي انخفاض ملموس بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة و (268) إصابة جديدة بالفيروس، بعد فحص 2228 خلال 24 ساعة الماضية.