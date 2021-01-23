بيت لحم: القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيكل

وطن: ألقت شرطة محافظة بيت لحم، السبت، على شخص مطلوب منذ أربع سنوات وصادر بحقه 17 مذكرة قضائية، بقيمة نصف مليون شيكل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة مركز العبيدية وأثناء متابعتهم للمطلوبين تمكنوا ظهر اليوم من إلقاء القبض على شخص من سكان محافظة رام الله والبيرة فار من وجه العدالة منذ أربع سنوات صادر بحقه 17 مذكرة قضائية بقيمة نصف مليون شيكل.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.