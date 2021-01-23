الأسير المقدسي محمد عباد يدخل عامه العشرين في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير محمد عبد الرحمن أحمد عباد 42 عاماً من سكان راس العامود في القدس المحتلة، عامه العشرين من الاعتقال في سجون الاحتلال.

وقالت والدة الاسير المربية الفاضلة ليلي عباد "عشرون عاماً نعيش أمل الافراج عن إبنى محمد المحكوم بالسجن 29 عاماً، أيام وسنوات كانت لم تكن مفروشة بالورود والراحه وإنما الالم والوجع الذي لم يفارق حياتنا"

تضيف، مضت أيام وسنوات لم تكن مفروشة بالورود والراحه وإنما الالم والوجع الذي لم يفارق حياتنا، حيث أنه توفى والده ولم يتواجد بيننا، تزوجن شقيقاته وشقيقه أيضا لم يكن بيننا، اعياد ومناسبات عدة وهو مازال يقبع في سجون الاحتلال.

توضح، بأن هذا العام تضاعف القلق والوجع مع انتشار فيروس كورونا في البلاد عامة وداخل سجون الاحتلال خاصة، حيث ان الاسرى يعانون من اهمال طبي في الايام العاديه واليوم نعيش وباء كورونا لا نعلم ماهو حال أسرانا في مثل هكذا ظروف.

مشيرةً، خلال فترة جائحة كورونا لم أقم بزيارته نتيجة المنع من ادارة السجون خلال الاشهر الماضيه من العام الماضي، وبسبب كبر السن والامراض المزمنة التي اعيشها. وتمنت والدته، الفرج له ولجميع الاسرى والاسيرات وان يكون الاسرى بين ذويهم في القريب العاجل.

تجدر الاشارة بأن سلطات الاحتلال اصدرت حكما بالسجن بحق الاسير محمد عباد لمدة 29 عاماً بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح.