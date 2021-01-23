مجلس الأمن يبحث الثلاثاء مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

وطن: قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الامن الدولي سيناقش في جلسته، يوم الثلاثاء المقبل، الحالة في الشرق الاوسط من بينها القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور، أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الامن للتشاور حول الجلسة، التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الاميركية الجديدة.

وأكد أنه سيتم طرح مبادرة الرئيس محمود عباس للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام، كذلك الجهود التي تبذل مع اطراف الرباعية لترميم اللجنة واستعادة دورها.