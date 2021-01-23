داخلية غزة: نسعى جاهدين للتخفيف من الإجراءات الوقائية

وطن: قال إياد البزم الناطق باسم داخلية غزة، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل جاهدة للتخفيف من الإجراءات الوقائية قدر المستطاع، وذلك بعد اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمزيد من التخفيف.

وأشار البزم في تصريحات إذاعية، إلى أنه هناك التزاما عاليا على مدار الأسابيع السبعة الماضية، من قبل المواطنين، وهو ما قلل من انتشار الوباء وتسبب بتخفيف الإجراءات الوقائية بشكل محدود.

وأعرب عن أمله في أن يستمر المواطنون بالتزامهم حتى الانتهاء من هذه الأزمة، داعيًا المواطنين للاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في فصل الشتاء وارتفاع الإصابات في بعض المناطق والدول المحيطة.

وقال الناطق باسم داخلية غزة "الإجراءات الوقائية، وخاصة إغلاق يومي الجمعة والسبت، حققت نجاحًا وساعدت في الحد من انتشار الفيروس، ونتمنى التزام الناس لنصل إلى واقع أفضل، خاصة مع قرار العودة للمدارس".

ولفت إلى أنه يوجد تقييم أسبوعي للحالة الوبائية وبناء عليه يتم أخذ قرارات سواء بالتخفيف أو التشديد، ويتم تسيير دوريات يومية لمتابعة كافة القطاعات والتأكد من اتباع إرشادات السلامة والوقاية، وإجراءاتنا يجب أن تُعزز بوعي المواطنين والتزامهم. كما قال.