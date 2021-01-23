صور | مستوطنون يدمرون 120 شجرة زيتون ويخربون غرفة زراعية في كفر الديك بسلفيت

وطن: اقدمت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم السبت على تدمير 120 شجرة زيتون تعود ملكيتها للاخوين جمال وعبد توفيق علي الاحمد، وتدمير اجزاء كبيرة من السياج، في ارض "حريقة العوينة" 16 دونما، بمنطقة ظهر صبح شمال بلدة كفرالديك غرب محافظة سلفيت.

كما طالت اعتداءات المستوطنين غرفة زراعية تعود للمواطن محمد ايوب علي الاحمد، حيث قام المستوطنون بتدمير باب الغرفة وتكسير نوافذها وتخريب مقتنياتها وسرقة جزء منها، وذلك في ارض يطلق عليها اسم "السموكة" 8 دونمات مقابل منطقة ظهر صبح المحاذية لمستوطنة بروخين شمال كفرالديك.

بدوره دعا مسير اعمال محافظة سلفيت محمود صالح المواطنين لعدم الرضوخ لممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حاثا الاهالي والمزارعين على ضرورة التواجد الدائم في اراضيهم والعمل على زراعتها واستصلاحها، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد جرائم المستوطنين في المحافظة .

واكد صالح على توجيهات محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل بوقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها المختصة الى جانب ابناء شعبنا واسنادهم بكافة الوسائل والامكانيات المتاحة.