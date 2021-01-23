الصحة: 14 حالة وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة (باستثناء القدس)

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة والضفة باسثتناء مدينة القدس بسبب غياب المعطيات حول الوباء فيها.

وذكرت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، وبلغ عدد الفحوصات 3069.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية " ضواحي القدس 1، جنين 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، طوباس 1"، قطاع غزة 6 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طولكرم (22)، سلفيت (9)، ضواحي القدس (17)، جنين (18)، نابلس (31)، رام الله والبيرة (55)، بيت لحم (11)، الخليل (13)، أريحا والأغوار (1)، قلقيلية (3)، طوباس (1)، قطاع غزة (268).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طولكرم (38)، سلفيت (33)، ضواحي القدس (0)، جنين (50)، نابلس (107)، رام الله والبيرة (26)، بيت لحم (32)، الخليل (41)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (0)، طوباس (9)، قطاع غزة (345).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.