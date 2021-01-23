نتنياهو سيزور الإمارات والبحرين في فبراير المقبل

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينوي زيارة الإمارات والبحرين في فبراير المقبل

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإمارات، أن مكتب نتنياهو يجري محادثات مع أبو ظبي والمنامة لتنسيق زيارة له إلى الإمارات والبحرين بين 9 و11 فبراير.

وبحسب المسؤول الخليجي، فإن الزيارة ستتم بشرط ألا يكون هناك إغلاق في دولة الاحتلال. وسيصل نتنياهو أولاً إلى أبو ظبي ويلتقي مع ولي العهد محمد بن زيد، وبعد ذلك سيعقد اجتماعات اقتصادية في دبي. وسيتوجه بعد ذلك إلى المنامة في زيارة تستغرق ست ساعات، حيث سيلتقي رسمياً وعلناً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد.

وشدد المسؤولون على أن الجداول الزمنية تنتظر الموافقة من قادة الدول وقد تتغير.