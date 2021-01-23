الداخل المحتل | إصابة رجل وامرأة في جريمة إطلاق نار في يركا

وطن: أصيب رجل (48 عاما) وامرأة (54 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في قرية يركا في الداخل المحتل، فجر اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "رجل وامرأة وصلا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لتلقي العلاج وقد عانيا جراحا نتيجة تعرضهما لإطلاق نار".

وأضاف أن "حالتهما وصفت بالمتوسطة والمستقرة، وبعد معالجتهما جرى نقلهما للمكوث تحت الرعاية الطبية".

هذا ولم تتضح ملابسات وخلفية الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

(عرب 48)