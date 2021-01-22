الاتحاد الفلسطيني يفتتح ورش العمل الفنية بمحاضرة حول أكاديميات كرة القدم

وطن: افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للعبة، ورش العمل الفنية ضمن برنامج المساعدة الأوروبي لتطوير كرة القدم في آسيا.

وشهدت ورشة العمل الأولى محاضرة حول أكاديميات كرة القدم بمشاركة 45 مشاركا من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات، وذلك للمرة الأولى في فلسطين.

ورحب أمين عام اتحاد كرة القدم فراس أبو هلال، بالمحاضر الدولي فريتز شميت المستشار الفني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ناقلا تحيات رئيس الاتحاد جبريل الرجوب إلى كافة المشاركين.

وأكد أبو هلال أهمية هذه الورش التي تركز على كيفية تطوير قطاع الفئات العمرية وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على استمرار تطور كرة القدم الفلسطينية.

بدوره، تطرق المحاضر الدولي شميت إلى كافة الجوانب المتعلقة بأكاديميات كرة القدم وكيفية تطويرها وبنائها وتطوير اللاعبين.

وشارك طاقم الدائرة الفنية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في عرض الورشة من خلال مشاركة المعلومات والتوجيهات ذات العلاقة وطرح مخطط الاتحاد الآسيوي في كيفية بناء أكاديميات مؤهلة لدخول اتفاقية الاتحاد الآسيوي للأكاديميات الدولية.

وأبدى المشاركون اهتماما شديدا من خلال طرح الأسئلة والاستفسار حول الخروج بمفهوم واضح عن أكاديميات كرة القدم في فلسطين وآلية عملها بشكل مناسب ما يؤدي إلى تطوير اللاعبين والارتقاء بمستواهم الكروي، إضافة إلى كيفية تأهيل مدربين مختصين في هذا القطاع.

وستكون المحاضرة الثانية تحت عنوان تطوير المواهب على المدى البعيد، وتعقد في الرابع من شباط المقبل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويحاضر فيها أيضا المحاضر الدولي فريتز شميت.