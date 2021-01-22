الانتخابات...وعراقيل ذاتية تحد من نجاحها

تيسير الزًبري : بعد أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بدءً من النصف الثاني من أيار القادم ؛ فقد نزلت الى "سوق التداول " كل أنواع المواقف ؛ المرحبة من جهة ، والمشككة في امكانات حدوثها أصلاً من جهة اخرى ( لاسباب تتعلق بالنكوص عن الالتزامات السابقة بانجازها ) ، بدلاً من البحث عن افضل الوسائل للمشاركة فيها واتمامها والالتزام بنتائجها والعمل على ازالة العراقيل في طريقها باعتبارها وسيلة التغيير الرئيسية ؛ بل والوحيدة في الحال الفلسطيني ؛ بالإضافة أنها افضل الطرق في العالم في مواجهة الهيمنة والتفرد ( سواء التفرد الشخصي او الحزبي أو حكم الاقلية في أي من المجتمعات البشرية ) ونحن من هذه المجتمعات !!.

المجتمع الفلسطيني بكل أماكن تواجده يواجه أعتى أشكال القمع والاحتلال والطرد والمعاناة سواء من هم تحت لاحتلال او في دول الشتات ؛ وهم بهذا الحال تتعدد أشكال مواجهاتهم ، ولكن للفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية وضع خاص ؛ وهو بشكل وآخر وضع ملتبس ؛ فهو من جهة ما زال تحت الاحتلال الاسرائيلي ، أو انه مطوق من الخارج ( قطاع غزة ) ؛ وبهذه الحال توحده حالة مواجهة مع الاحتلال من جهة ، ومن الجهة الاخرى عليه مهمات بناء نظام سياسي بكل مكوناته ( الاشراف على الصحة والتعليم ، والامن، والدعم الاجتماعي بكل ما يترتب على هذه الاوضاع من التزامات تجاه الحالة الشعبية العامة وبشكل خاص دور هذا المجتمع في الحكم والرقابة وسن القوانين والرقابة على السلطات من خلال برلمانه المنتخب ديمقراطياً ، وتطبيق تعريف الديمقراطية بانها حكم الشعب ...

من أجل الانتقال من العام الى الخاص ، ومن ملاحظة ومراقبة بعض ما يدور من حوارات على صفحات التواصل الاجتماعي ومراكز الدراسات ؛ فان أوساط بعض النخب تواجه هذا الواجب الوطني والحقوقي بفيض من وجهات النظر المشككة في امكانية اجراء الانتخابات ؛ ولذلك تتنحى جانباً وتستعد لتطبيق مقولة " كفى الله المؤمنين شر القتال "؛ دون أن تدرك انها _ بموقفها هذا _ قد أفسحت المجال لقوى الفساد والتنمر على الشعب أن تواصل فسادها وتحكمها بالمال العام وممارسة قمع من يعارضها بمختلف أشكال القمع ؛ اضافة الى التفريط بحقوقها الوطنية ...

النوع الآخر من الآراء يرفض اجراء الانتخابات الا بعد تحقيق شروطه في الاتفاق السياسي الشامل بين كل الاطراف السياسية والنخب من المجتمع وهو يستعين ببعض القرارات الفلسطينية ؛ والتي كانت قد صدرت قبل نحو عقدين من الزمن ، ولم يؤخذ بها في يوم من الايام ( الاطار القيادي الموحد ) والدور المفترض لذلك الاطار في اعادة بناء م ت ف ؛ كما يعاود طرح شعار انهاء الانقسام الداخلي ( والمقصود بذلك الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في العام 2007 ) . قبل الشروع في الانتخابات العامة المحددة بالمرسوم الرئاسي .

للرد على هذه الآراء والمواقف فإنني اعرض التالي :

1-لمواجهة المشككين بالانتخابات بالرغم انها وسيلة لتغيير الواقع البائس ؛ فان ما سوف يعطي نتائج تنفع الناس هو بالصراع مع التحديات وليس بالنكوس عنها والاختباء وراء التذرع بسوء الواقع . المزاودات والتطرف اللفظي وشتم الحال فهي أشكال من الهروب تجاه الواجب الوطني ؛ وفي هذه الحال لا ينفع ماضي الفرد ولا نضالاته السابقة ؛ ذلك ان نضال الفرد ليس خدمة علم مؤقتة ...

2-مواصلة تكرار مقولة اشتراط الاتفاق الوطني والاستراتيجي الشامل قبل الشروع بالانتخابات فهو موقف سياسي غير واقعي ، ولم يتحقق في أي يوم من ايام الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة ؛ بل أن ما كان يجري الاتفاق عليه هو الموقف الوطني العام ( وبالحدود الدنيا ) وبالرغم من ان الحركة واجهت عدة انقسامات، وتشكلت فيها محاور خارج الإطار السياسي الفلسطيني الموحد ( جبهة الرفض الفلسطينية .. وانقسامات فلسطينية داخلية أخرى لا ارغب بالدخول فيها ... ) .

إن الدعوة لما يسمى بالاتفاق على الرزمة الشاملة شرطا يسبق الحق الفلسطيني باختيار قياداته انما هي دعوة لاستبدال الحق الشعبي الفلسطيني المطلق باختيار قياداته بالطرق الديمقراطية باتفاقات النخب الفلسطينية ، وهو يخفي في ثناياه رفضاً للإحتكام للشعب ..!!

3- اما الدعوة لاشتراط انهاء الانقسام اولاً ( والمقصود بذلك سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ) وقبل الذهاب الى انتخابات عامة تحت ذريعة ان الانتخابات سوف تكرس الانقسام ؛ فان القول بذلك يغفل الجهود التي بذلت منذ العام 2007 ، وحتى تشرين أول 2017 والتي لم تحقق الوحدة ، ودون الدخول بالتفاصيل حول تلك المحطات ؛ فان العودة الى الشعب هي الطريق الاسلم لإنهاء الانقسام ؛ بديلا عن ادوار النخب البيروقراطية التي فشلت في انجاز الوحدة . ان الشروط التي يضعها أصحاب هذا الرأي لإنهاء الانقسام تشير في مضمونها الى استسلام كامل لمن يسيطرون على الوضع في غزة لمركز السلطة في رام الله ؛ وهذا ما ليس ممكنا ، وقد جرت محاولة ذلك فترة ولاية حكومة الحمد لله وفشلت ، والمطلب الممكن هو التقدم بخطوات حسن نية تتسع نحو خطوات لحل مشاكل مالية وادارية لموظفي السلطة من أبناء قطاع غزة وكذلك الاسرى المقطوعة رواتبهم حتى اليوم ( كما أشار بذلك زكريا الآغا من القطاع في رسالته الاخيرة وقبل ايام للرئيس الفلسطيني ) اما الاشتراطات الاخرى فهي تصب في ذات خانة من لا يرغبون بالاحتكام الى الشعب ؛ وهم يرفضون بمواربة اجراء الانتخابات ...

