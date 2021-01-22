اشتية يدعو الأمم المتحدة لبذل كل جهد ممكن لتسهيل إجراء الانتخابات

وطن: بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الجديد تور وينسلاند، في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، تحريك مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء انفتاح القيادة الفلسطينية على أي عملية سياسية برعاية الرباعية الدولية وبمشاركة مختلف القوى في إطار دولي متعدد.

وأطلع اشتية المبعوث الأممي على المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، داعيا الأمم المتحدة لبذل كل جهد ممكن لتسهيل إجرائها ومطالبة اسرائيل بتمكين المقدسيين من المشاركة فيها بالترشح والتصويت.

وناقش الجانبان ترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده الشهر القادم، حيث وضع رئيس الوزراء وينسلاند في صورة الوضع المالي للسلطة عقب عامين صعبين سياسيا وماليا واقتصاديا.

من جانب آخر، بحثا آلية وصول وتوزيع لقاح فيروس كورونا في فلسطين والإجراءات الحكومية للحد من تفشي الوباء.