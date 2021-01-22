حماس تتجه الى عقد انتخاباتها الداخلية

رام الله - وطن: كشفت مصادر مُطلعة في حركة حماس، أن الأخيرة تتجه نحو عدم تأجيل انتخاباتها الداخلية المقررة قريباً، والإبقاء على إجرائها في مواعيدها المحددة.

وقالت المصادر، إن نقاشات جرت داخل الأطر القيادية والشورية للحركة خلال الأيام الماضية، حول إمكانية تأجيل الانتخابات الداخلية لعدة أشهر، بسبب قرب انعقاد الانتخابات الفلسطينية العامة.

وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الجهات التي دعت إلى التأجيل، بررت ذلك بصعوبة الجمع بين التحضير للانتخابات العامة، و"الداخلية"، في ذات الوقت.

وفي 15 يناير/كانون ثان الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بعقد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وأضافت المصادر، أن التوجّه العام لدى حركة حماس، حاليا، هو المضي في عقد "الاستحقاق الانتخابي وعدم تأجيله، وذلك بالتوازي مع التحضيرات للانتخابات الفلسطينية العامة".

وتُجري حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف سرية؛ نظراً لاعتبارات أمنية تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل، حيث عُقدت الانتخابات الأخيرة عام 2017.

وتوقعت المصادر أن تبدأ الانتخابات الداخلية لحماس، مطلع فبراير/ شباط المقبل؛ وأن يتم اختصار مدتها لنحو شهر ونصف (بدلا من 4 شهور)، كي يتسنى للقيادة الجديدة للحركة التحضير لخوض الانتخابات الفلسطينية العامة.

ولفتت المصادر إلى أن اللجان التحضيرية للانتخابات الداخلية، باشرت فعلياً ترتيبات عقدها، حيث تجري على عدة مراحل بحسب ظروف "الأقاليم الجغرافية".

وتتوزع الانتخابات الداخلية لحركة حماس على ثلاثة أقاليم، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم "الخارج" (خارج الأراضي الفلسطينية).

وحول الانتخابات الفلسطينية العامة، لفتت المصادر إلى أن حركة حماس ترى في انعقادها، "مدخلاً نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي؛ من أجل التوحّد في مواجهة الأخطار المُحدقة بالقضية الفلسطينية، والمخططات الإسرائيلية لتصفيتها".

وأضافت "بالتالي، فإن الحركة تدفع بكل جدية نحو إجراء الانتخابات، وتذليل كافة العقبات في سبيل ذلك، وقد أبدت المرونة اللازمة تجاهها".

وأشارت المصادر إلى أنه لم يُبت – حتى الآن – في شكل وطبيعة مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، مبيّنة أن ذلك سيتم بناء على مخرجات اللقاء التشاوري للفصائل الفلسطينية، المقرر في القاهرة الشهر المقبل.

وتعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعاً بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع فبراير/ شباط المقبل، لمناقشة سبل إنجاح الانتخابات الفلسطينية التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

الاناضول