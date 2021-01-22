مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية جنوب نابلس

وطن: صد مواطنو اللبن الشرقية اليوم الجمعة، هجوما لعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام "الخان" على شارع رام الله - نابلس الرئيسي.

وقالت مصادر محلية إن مناوشات وقعت بين المواطنين وأصحاب الخان من جهة، والمستوطنين وجنود الاحتلال الذين حضروا لمساندتهم وتأمين الحماية لهم من جهة ثانية.

وخان اللبن الشرقية موقع أثري بني في العهد العثماني ويحتوي على نبع ماء، ويحاول المستوطنون منذ عدة سنوات، السيطرة عليه حيث ارتفعت وتيرة تلك المحاولات خلال الأشهر الأخيرة، حيث يقومون كل جمعة بالهجوم عليه، وسبق أن هدمت جرافات الاحتلال العديد من التوسيعات والبوابات والتحسينات التي أضيفت للموقع بهدف حمايته.