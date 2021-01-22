وزير الزراعة يشارك في أعمال مؤتمر وزراء الزراعة الافتراضي الثالث عشر المنعقد في برلين

وطن: شارك وزير الزراعة رياض عطاري بدعوة من وزيرة الزراعة والغذاء الالمانية " يوليا كلوكنر "،اليوم الجمعة ،في اعمال مؤتمر وزراء الزراعة الافتراضي الثالث عشر المنعقد في مدينة برلين بمناسبة المنتدى العالمي للاغذية الزراعية المقام في جمهورية المانيا الاتحادية، والذي يشارك فيه سبعون وزيرا للزراعة من مختلف دول العالم، وجاء المؤتمر تحت عنوان "توفير الغذاء للعالم في ظل جائحة كورونا والتغيرات المناخية"، وقد ركزت اعمال المؤتمر على مناقشة عدة محاور اهمها الاستجابة لجائحة كورونا كوفيد – 19 وكذلك الحد والتكيف من آثار التغيرات المناخية.

وفي كلمته امام المؤتمر أكد وزير الزراعة على قيام وزارة الزراعة الفلسطينية بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها حيث يتم التركيز على بعض التقنيات التي شكلت قصص نجاح في التكيف والحد من آثارالتغيرات المناخية والتي منها استخدام تقنيات الحصاد المائي مثل إقامة آبار جمع مياه الأمطار وبرك الحصاد المائي والسدود الصغيرة لتوفير الري التكميلي لأشجار الفاكهة وخاصة الزيتون وتوفير المياه لري الثروة الحيوانية خاصة لدى التجمعات البدوية والتركيز على الأنواع والأصناف البلدية المقاومة و المتأقلمة مع ظروف الجفاف مثل زراعة الحبوب والبقوليات كالشعير والقمح وغيرها، واستخدام أساليب الزراعة الذكية كتقنيات الري بالتنقيط المتوازن في زراعة الخضراوات داخل البيوت البلاستيكية.