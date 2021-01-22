أم الفحم: مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال

وطن: تظاهر المئات من أهالي أم الفحم والمنطقة بعد صلاة الجمعة، اليوم، احتجاجا على تصاعد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

وجاءت هذه المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انطلقت من أمام ساحة البلدية وصولا إلى المدخل الرئيسي للمدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بتواطؤ شرطة الاحتلال مع الجريمة والمجرمين، مؤكدين على استمرار احتجاجهم حتى وقف سفك الدماء في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

وشهد محيط المدخل الرئيسي لأم الفحم استنفارا كبيرا لشرطة الاحتلال التي انتشرت عناصرها في الشوارع الفرعية هناك.

ونفذت شرطة الاحتلال في احتجاجات سابقة عددا من المتظاهرين، بالإضافة إلى استخدامها القنابل الصوتية وغاز مسيل للدموع ورش المياه العادمة في محاولة لقمع المظاهرات.

هذا، وتتصاعد الاحتجاجات في الداخل المحتل بالآونة الأخيرة ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام.

(عرب 48)