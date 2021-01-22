الصحة: 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية "ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 2، بيت لحم 1، الخليل 1، جنين 3"، وتسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى انه تم تسجيل 219 إصابة بالفيروس في الضفة و275 في قطاع غزة، وكذلك تسجيل 297 حالة تعاف في الضفة و495 في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (20)، طوباس (21)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (26)، رام الله والبيرة (45)، بيت لحم (19)، الخليل (22)، نابلس (23)، جنين (17)، قلقيلية (2)"، قطاع غزة (275) .

وأضافت: إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (29)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (2)، طولكرم (36)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (22)، الخليل (34)، نابلس (48)، جنين (41)، قلقيلية (26)"، قطاع غزة (495).

وأوضحت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.