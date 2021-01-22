4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجن "ريمون"

وطن: سُجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في قسم (3) في سجن "ريمون".

كما سُجلت ثلاث إصابات جديدة بـالفيروس بين صفوف الأسرى في قسم (1) في ذات السجن، مما يرفع عدد الإصابات لهذا اليوم إلى (4) إصابات، وفق ما أفاد نادي الأسير.

وذكر نادي الأسير أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في السجن المذكور منذ 11 يناير الجاري، إلى 73 إصابة.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجن ريمون يبلغ أكثر من 650 أسيرا موزعين على سبعة أقسام، علما أن عدوى الفيروس وصلت لخمسة أقسام.