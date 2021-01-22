ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله - وطن: يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء مستقرة وباردة بوجه عام نهارا خصوصا في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الأجواء باردة إلى باردة جدا، ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق الجبلية العالية وبعض المناطق السهلية شمال البلاد والنقب، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم غد السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها بقليل، وتسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة غالبا خلال ساعات النهار مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وباردة في الجبال خصوصاً في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء مستقرة تماما مع عبور للسحب العالية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق وباردة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام.