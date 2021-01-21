مستوطنون يصيبون الطفل جاد صوافطة بجروح على مدخل برقة شمال شرق رام الله

وطن: أصيب، مساء اليوم الخميس، الطفل جاد علاء صوافطة (3 سنوات) بجروح في وجهه، وذلك إثر مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبة والده قرب مدخل قرية برقة شمال شرق رام الله.

وأفاد والد الطفل إنه تفاجأ بمهاجمة المستوطنين لمركبته التي كان يقودها أثناء عودته من مدينة رام الله إلى طوباس، ما تسبب بإصابة طفله جاد بجروح في وجهه، مشيرا إلى أنه تم نقل الطفل إلى إحدى مشافي رام الله لتلقي العلاج، مبينا أن حالة الطفل مستقرة.

وأفاد بأن المستوطنين قاموا بتكسير زجاج مركبته التي كان يستقلها ونجله.