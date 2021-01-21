الإفراج عن الأسير أمين هندي من قلقيلية بعد قضاء أكثر من 5 أعوام في الأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسير الشاب أمين جمال أمين هندي من مدينة قلقيلية بعد قضاء خمسة أعوام ونصف العام في الأسر.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير هندي بتاريخ 23 /7 /2015، وهو نجل الأسير جمال هندي المحكوم 22 عاماً، والمعتقل منذ عام 2002.

يذكر أن الأسير أمين هندي خاض إضراباً عن الطعام لمدة إسبوعين كي يلتقي بوالده الأسير، واضطرت إدارة السجن للاستجابة لمطلبه الإنساني، وكان اللقاء الأول بينهما في سجن مجدو لمدة 30 دقيقة، وبعد فترة من الزمن اجتمع الأب بابنه في سجن النقب.