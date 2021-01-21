"حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية": نظام الأبارتهايد الاستعماري لا يُواجَه بالانتخابات بل بجبهة تحرير وطنيّ موحدة

وطن: حذّرت "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية" من أن الشروع في إقامة انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط يشكل امتداداً لمسار تدميري يكرّس تجزئة الشعب الفلسطيني ويغيب مشروعه الوطني التحرري. ودعت الحملة في بيانٍ صدر عنها اليوم إلى المشاركة السياسية الديمقراطية الفاعلة نحو إصلاح منظمة التحرير فلسطين وبناء مشروع وطني لتفكيك منظومة الأبارتهايد وإنهاء الاستعمار.

وقال أحد منسقي الحملة، الناشط والأستاذ الجامعي، حيدر عيد، في قطاع غزة: "من حقنا كفلسطينيين هنا في الوطن وفي الشتات انتخاب ممثلين عنا وممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولكن يجب أن يكون هذا في سبيل العودة ومواجهة نظام الأبارتهايد الاستعماري التي تفرضه إسرائيل علينا وليس تكريسا له. اليوم، وفي إطار الثنائية الزائفة بين السلطتين الحاكمتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تأتي الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في إطار اتفاقية محاصصة بينهما. انتخابات تُخيّر سكان الضفة وغزة بين قوتين تمثلان حل الدولتين التقسيمي والعنصري. المشاركة الديمقراطية المستوجبة هي في إعادة إحياء منظمة التحرير فلسطين."

وأضاف" إن البديل الديمقراطي هو ذلك الذي يعبر عن الإرادة الجمعية للشعب الفلسطيني في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بعد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسسٍ ديمقراطية حقة تكفل تمثيل كل فصائل وقطاعات الشعب. وإن انتخابات المجلس الوطني يجب أن تضمن تمثيل الشتات، والداخل الفلسطيني، والذي يشمل أبناء شعبنا داخل المنطقة المحتلة عام ١٩٤٨، الذي تخلى إتفاق أوسلو عن حقهم في تقرير مصيرهم كجزء من الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي التحرري.

وتؤكد الحملة على استحالة التغيير الوطني من خلال المشاركة في انتخابات الكنيست أيضاً وأن المشاركة فيها تُسبغ شرعية على نظام الأبارتهايد الكولونيالي وقوانينه الجائرة، وتضعف الحملات الوطنية الجارية التي تسعى إلى تعريته وعزله. وقد جاء قانون الدولة اليهودية الذي مرره الكنيست عام ٢٠١٨، متوّجاً سلسلة طويلة من التشريعات والمخططات العنصرية والاستعمارية ضد الفلسطينيين.

وقالت إحدى منسقات الحملة، الناشطة والأستاذة الجامعية، رلى هردل: "إننا، في "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية"، نعتقد، أسوة بشرائح واسعة من شعبنا، أن أي شعب منخرط في عملية تحرر وطني من نظام استعمار استيطاني، وفصل عنصري، لا يواجه بالانتخابات تحت حرابه، وهيمنته الكاملة على الوطن، من البحر الى النهر، بل من خلال برنامج سياسي مشترك، وإعادة الاعتبار والبناء لأداة التحرير، ألا وهي منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشكلت شرعيتها ومؤسساتها الوطنية الجامعة، في معمعان النضال والمقاومة، ومن خلال تشكيل أوسع جبهة وطنية شعبية، تتحرك وفق إستراتيجية نضال طويلة الأمد، تناسب ظروف وخصوصية كل تجمع فلسطيني."