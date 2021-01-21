حماس تدين تفجيري بغداد

وطن: أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، التفجيرين المتتاليين اللذين هزّا صباح اليوم العاصمة العراقية بغداد، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات العراقيين.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في بيان، "نعرب عن إدانتنا للتفجيرين المتتاليين اللذين استهدفا المواطنين الأبرياء وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى".

وبعثت "حماس" على لسان الرشق التعازي والمواساة للعراق الشقيق، ولعائلات الضحايا والجرحى.

وقالت "نعلن عن تضامننا معهم، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ الشعب العراقي العزيز من كل مكروه وسوء، ويمنّ عليه بمزيد من الأمن والاستقرار".

وارتفعت إلى 32 قتيلا و110 جرحى حصيلة تفجيرين انتحاريين صباح الخميس في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، في هجوم أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ 3 سنوات.