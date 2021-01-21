مستوطنون يغلقون طرقا ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة في عدة مناطق بالضفة

وطن: اغلق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، ، تحت حماية جنود الاحتلال، عدة طرق بالضفة الغربية، ورشقوا مركبات المواطنيين بالحجارة.

بيت لحم

أغلق مستوطنون مساء اليوم الخميس، تحت حماية جنود الاحتلال، مفترق "عصيون" والشارع الالتفافي القريب من بلدة تقوع شرق بيت لحم، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.

وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعات من المستوطنين، أغلقت مفترق عتصيون والشارع الالتفافي ما بين زعترة وتقوع، تحديدا قرب مستوطنة "تكواع"، امام حركة المواطنين من والى محافظة الخليل، ورفعوا الاعلام الاسرائيلية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما ألحق أضرارا ببعضها.

رام الله

رشق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة، وأغلقوا لبضع ساعات طريق منعطفات اللبن، وهي طريق رام الله نابلس القديمة، قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا على شارع القرية الرئيسي، وقاموا بأعمال عربدة ورشق حجارة تحت حماية قوات الاحتلال التي تواجدت بكثافة.

الخليل

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على مركبات المواطنين في منطقة الحواور شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي وأفاد الناشط محمد عوض، بأن مجموعة من المستوطنين تجمهرت على مدخل مستوطنة "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين بين بلدة حلحول وبلدة بيت أمر شمال الخليل، وهاجمت بالحجارة مركبات المواطنين المارة على الشارع الرئيسي بالقرب من منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل.

وفي ذات السياق، تجمع عشرات المستوطنين المسلحين من مستوطنة "حاجاي"، على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، واغلقوا الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة الخليل بعدد من القرى والبلدات، ومارسوا أعمال العربدة، وحاولوا الاعتداء على مركبات المواطنين، وهم يرددون شعارات عنصرية.

قلقيلية

تصدى مواطنون، مساء اليوم الخميس، لهجوم نفذه مستوطنون على المركبات المارة على طريق نابلس- قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغل، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا قرب قرية جيت شرق قلقيلية، ورشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأغلقوا الطريق أمامهم.

يذكر أن مستوطنين وجهوا أمس دعوات للاحتشاد على الطرق والمفترقات الرئيسة في الضفة الغربية الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتنفيذ اعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم.