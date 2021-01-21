الجيش الأمريكي يحقق في وفاة جندي بالكويت

وطن: فاد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، بأنه يحقق في وفاة أحد جنوده بعد أن عثر على جثته في قاعدة عسكرية بالكويت.

وأوضح الجيش في بيان أن التحقيق جار لكشف الظروف المحيطة بوفاة الجندي الذي فارق الحياة، أمس الأربعاء، في معسكر عريفجان.

ولم يتم الكشف عن هوية الجندي امتثالا للقوانين العسكرية.

يذكر أن الأمر يتعلق بثاني جندي أمريكي يفارق الحياة بالكويت في أقل من 10 أيام، حيث أعلن الجيش في 13 يناير مقتل جندي بـ"حادث سير غير مرتبط بأعمال قتالية" بالقرب من معسكر "بويرنغ" خلال تنقل روتيني.