لقاح كورونا: قتلى في حريق بأكبر موقع لإنتاج اللقاحات في العالم غربي الهند

وطن: لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حريق بأكبر موقع لإنتاج اللقاحات في العالم غربي الهند.

بدأ الحريق فى مبنى لا يزال قيد الإنشاء فى مرافق معهد البلازما Serum فى مدينة بيون الهندية بعد ظهر الخميس.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مبنى في موقع الشركة المترامي الأطراف.

وقالت الشركة إن إنتاج اللقاح لن يتأثر. ولم يُحدد حتى الآن سبب الحريق.

وقد سُيطر على الحريق في وقت لاحق، لكن رئيس بلدية المدينة أكد مقتل خمسة أشخاص.