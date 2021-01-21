غزة: إجراءات جديدة ضمن سياسة التخفيف المنضبط في مواجهة "كورونا"

وطن: أعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، استمرار الإغلاق الليلي يومياً بدءاً من الساعة 8:00 مساء في كافة المحافظات.

وأضاف في تصريح صحافي، اليوم الخميس: أما بخصوص الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، فسيُسمح للمواطنين بالتحرك الراجل دون استخدام وسائل المواصلات، واستمرار منع حركة المركبات كافة، واستمرار إغلاق المحال التجارية والأسواق، والسماح بعمل المخابز والصيدليات، فيما يُسمح بأداء الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة وفق الإجراءات الوقائية.

ودعا البزم المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقائية الشخصية، وفقاً لمقتضيات المرحلة.