اشتية: لدينا إرادة سياسية قوية لإنجاح إجراء الانتخابات وندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

رام الله - وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان الانتخابات تعد بوابة لإنهاء الانقسام ونريد المساندة الدولية من اجل ذلك، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية لإنجاح إجراء الانتخابات.

ودعا اشتية في اجتماع حضره 51 سفيرا وقنصلا اجنبيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس، وإلى إرسال مراقبين دوليين ودعم احتياجات العملية الانتخابية.

وقال اشتية ان الديمقراطية الفلسطينية يجب أن لا تكون رهينة لمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بالمشاركة في الانتخابات في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك.

وأكد اشتية ان الحكومة ستستمر بعملها على أكمل وجه في خدمة أبناء شعبنا، حتى انجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وستبذل كافة الجهود لإنجاح الانتخابات وانهاء الانقسام.

واكد اشتية ان الانتخابات هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد ان فشلت اتفاقات المصالحة عن ذلك. سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي لشعبنا.

وتابع اشتية "نتطلع لنجاح الحوار الوطني الفلسطيني- الفلسطيني الذي سيعقد في الشهر القادم في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات"، موضحا ان إعادة تشكيل المجلس الوطني ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتفاهمات مع الفصائل، وسيشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، كونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير.

وقال اشتية "حتى الآن لم يتم تشكيل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها، معبرا عن تفاؤله بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء."