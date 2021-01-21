لجنة الانتخابات تطلع ممثلة كندا على استعداداتها للانتخابات العامة

وطن: أطلع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية روبن ويتلوفر، على آخر تطورات ملف الانتخابات العامة عقب إصدار الرئيس للمراسيم التي حددت مواعيد إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء كحيل اليوم الخميس، مع السيدة ويتلوفر في مقر لجنة الانتخابات بمدينة البيرة، بحضور رئيسة القسم السياسي في مكتب الممثلية جامي بينيل.

واستعرض كحيل في الاجتماع الترتيبات التي تجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية. كما تطرق إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة، داعياً كندا للضغط على الجانب الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهتها، ثمّنت ويتلوفر دور اللجنة وجهوزيتها لتنفيذ الانتخابات، مشددة على دعم كندا للعملية الانتخابية والديمقراطية في فلسطين.