وزارة الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و 574 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية "بيت لحم 2، جنين 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 1"، قطاع غزة حالة وفاة، مدينة القدس حالة وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (19)، طوباس (11)، طولكرم (19)، رام الله والبيرة (47)، الخليل (23)، نابلس (26)، سلفيت (4)، بيت لحم (14)، جنين (17)، أريحا والأغوار (2)، قلقيلية (5)"، قطاع غزة (286)، مدينة القدس (101).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طوباس (21)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (55)، الخليل (52)، نابلس (11)، سلفيت (23)، بيت لحم (13)، جنين (45)، أريحا والأغوار (7)، قلقيلية (15)"، قطاع غزة (530)، مدينة القدس (157).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 78 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.