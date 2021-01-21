غزة: تسجيل حالة وفاة واحدة و 286 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل حالة وفاة واحدة و 286 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2266 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت ( 286 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، سجلت كذلك تعافي 530 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 48912 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 5604 حالة، واجمالي المتعافين 42811 حالة، كما بلغ اجمالي الوفيات 497 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 129 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 77 حالة.