د.مصطفى البرغوثي يستقبل السفير المصري طارق طايل و يناقش جهود إنجاح الانتخابات والمصالحة الوطنية

وطن: استقبل د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية السفير المصري السيد طارق طايل في رام الله.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الفلسطينية في إطار إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.

وعبر د.مصطفى البرغوثي عن التقدير العالي لجهود مصر المتواصلة لدعم إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ، وإسناد حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال>

وعرض د. البرغوثي مخاطر القرارات الإسرائيلية الاستيطانية وما تنتجه على أرض الواقع من منظومة ابرتهايد وتمييز عنصري.