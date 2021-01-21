الاحتلال يقتحم بيت عائلة الزميل معمر عرابي ويعتقل ابنه المحرر "أمل"

رام الله-وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، منزل عائلة عضو مجلس إدارة وطن، الزميل معمر عرابي، واعتقلت ابنه المحرر أمل عرابي نخلة (16 عاماً)، بعد نحو 40 يوماً من الإفراج عنه.

وفي ساعات الفجر الأولى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بيت عائلة الزميل عرابي، في مدينة رام الله، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باقتياد ابنه الأصغر أمل، مكبّل اليدين إلى جهة مجهولة.

يُشار إلى أمل عرابي، أسير محرر، قامت قوات الاحتلال باعتقاله، بداية شهر نوفمبر/تشرين ثاني العام الفائت، ثم أصدرت محكمة الاستئناف العسكريّة في "عوفر" قراراً بالإفراج عنه نظراً لوضعه الصحي وصغر سنّه، بعد حوالي 40 يوماً من الاعتقال والتوقيف، بعد حملة واسعة من التضامن قامت بها مؤسسات حقوقية وإنسانية.

وأمل، هو الشقيق الأصغر للأسير أسامة، المعتقل منذ شهر يناير/كانون ثاني 2000، والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً.

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. قوات خاصة احتلالية تعتقل "أمل عرابي نخلة" في بلدة بيرزيت