الاحتلال يعتدي على الفتى داوود أبو الهوى خلال احتجازه

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، بالضرب المبرح على الفتى داوود أبو الهوى خلال احتجازه في مركز شرطة صلاح الدين بالقدس المحتلة، ما استدعى نقله للمستشفى للعلاج.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتى داوود أبو الهوى، اليوم خلال تواجده أمام مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن الفتى داوود تعرض للضرب المبرح على أيدي المحققين في مركز صلاح الدين، ما استدعى نقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم " للعلاج.