الاتحادين الفلسطيني والكويتي يتفقان على إقامة مباراة ودية ثانية بين المنتخبين في فلسطين

وطن: أعلن اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ونظيره الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح عن اتفاق الاتحادين على إقامة مباراة ودية ثانية بين المنتخبين في القدس، على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً.

وأشار الرجوب إلى أن المباراة الودية تشكل تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الكويت وفلسطين.

واعتبر أن موافقة الاتحاد الكويتي على إقامة مباراة ودية ثانية في فلسطين يعد توثيقاً للموقف الكويتي الداعم دوماً لفلسطين وحقها في تطوير الرياضة وإقامة الأنشطة الرياضية على أرضها دون معوقات.

وأكد الرجوب أن الاتحاد سيضمن دخول كافة أعضاء الوفد الكويتي إلى فلسطين دون معوقات.

وثمن الرجوب الموقف الكويتي الذي يعبر عن صدق انتماء الكويت قيادةً وشعباً ومؤسسات لقضية فلسطين العادلة.

ووجه الرجوب، الشكر لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء الاتحاد على استضافة منتخب بلاده وإقامة مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين.

وأشاد بحفاوة الاستقبال والجهود التي بذلها الاتحاد الكويتي لإقامة هذا اللقاء الذي استفاد منه منتخبي البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد الشيخ الصباح أن هذا الاتفاق يعد تأكيدا على استمرار التعاون والتنسيق بين الاتحادين.

ولفت الصباح إلى إقامة هذا اللقاء الودي في القدس يعد تأكيدا على دعم الكويت لحقوق الشعب الفلسطيني بممارسة الرياضة على أرضه وبين جماهيره اسوة بشعوب العالم أجمع.