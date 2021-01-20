بايدن بعد اداء اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة : الديمقراطية انتصرت

وطن: أدى جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

كما أدت كامالا هاريس اليمين،كأول أميركية تتولى منصب نائبة لرئيس أميركا.

وحضر حفل التنصيب مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته، والرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته، والرئيس الأسبق جورج بوش الابن وزوجته، والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

أعلن جو بايدن، في خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة، أن "الديمقراطية انتصرت" وأشاد بالتداول السلمي للسلطة، على الرغم من العنف في مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بايدن "هذا هو يوم أمريكا. هذا هو يوم الديمقراطية. يوم تاريخ وأمل للتجديد والعزم".

وأشاد بايدن بـ "أهل الصلاح" في البلاد. "لقد قطعنا شوطا طويلا. ولا يزال أمامنا الكثير لنقطعه".

وأشار إلى أن البلاد تمر بوقت "مليء بالتحديات"، مشيرا إلى جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.