المجلس الأولمبي الاسيوي يوافق على تمويل إنشاء خمسة مراكز طبية رياضية أولمبية

وطن: بحث اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، في العاصمة الكويتية الكويت، مع رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح اليات تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة الأولمبية، وإمكانية توفير الدعم من قبل المجلس لتطوير الاتحادات الرياضية الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره حسين المسلم، مدير عام المجلس الأولمبي الاسيوي الموافقة على مقترح مشروع قدمه اللواء الرجوب لتجهيز خمسة مراكز طبية رياضية في فلسطين.

وبحث الرجوب مع رئيس المجلس إمكانية تدريب وتطوير الكوادر الرياضية، إضافة لتوفير الدعم لبناء المنشآت الرياضية.

ووجه الرجوب الشكر للمجلس الأولمبي الاسيوي ورئيسه الشيخ الصباح على هذا الدعم الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع الطب الرياضي في فلسطين.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الفلسطينية يوم 13 من شهر اذار/مارس القادم ممثلين عن المجلس ومندوبين عن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية الدولية، حيث سيتم خلال تواجدهم في فلسطين وضع حجر الأساس لمبنى اللجنة الأولمبية الفلسطينية في القدس.

من جانبه أكد الشيخ الصباح استعداد المجلس لتقديم كل الدعم اللازم لفلسطين لتطوير كافة الألعاب الجماعية والفردية بإرسال الخبراء والمدربين لعقد دورات ومعسكرات داخلية، أو استضافة اللاعبين في معسكرات خارجية.