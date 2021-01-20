استشهاد الأسير ماهر سعسع في سجن "ريمونيم"

وطن: استشهد، اليوم الأربعاء، الأسير ماهر ذيب سعسع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط حالة استنفار كبيرة في السجون.

وأفادت هيئة شؤون الاسرى ونادي الاسير، بأن الأسير سعسع (45 عامًا) من قلقيلية استشهد اليوم في سجن "ريمونيم"، مشيرًا إلى أنه يعاني من امراض ومشاكل صحية.

وقالت الهيئة والنادي "لا تفاصيل واضحة حتى الآن حول أسباب استشهاده، وأنه سيتم متابعة قضيته والوقوف حول الأسباب".

ولفتت الهيئة ونادي الأسير، إلى أن الأسير سعسع كان قد أخذ اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا" بالأمس، علمًا أنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سعسع، وعن حياة ومصير كافة الأسرى في سجونه.

يذكر أن سعسع معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ومتزوج وأب لـ6 أبناء.