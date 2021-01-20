17 وفاة و978 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية في تقريرها اليومي، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في الاردن إلى (317,405) حالة، وارتفاع الوفيات إلى 4187، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,110) حالة.

وقال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات: إن عدد الحالات التي تم اكتشافها لغاية الآن من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الاردن بلغ 42 حالة.