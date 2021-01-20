4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل اليوم الاربعاء، أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير حازم صادق مصطفى القواسمي (41 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/01/2002، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً .

الأسير عماد راجح مصطفى سرحان (42 عامًا)، من سكان مدينة حيفا ، دخل عامه العشرون على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/01/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمود مصطفى حميدان (31 عامًا)، من سكان محافظة رام الله،دخل عامه السابع والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/01/2015.

كما دخل الأسير أكرم فيصل محمد بدوي "أبو سنينة" (36 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه السادس على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/01/2016، وهو محكوم بالسجن المؤبد.