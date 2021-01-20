أحكام متفاوتة بحق أسرى

وطن: حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الاربعاء، على الطالب في جامعة النجاح الوطنية الأسير عز الدين دويكات من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر، إضافة إلى غرامةٍ مالية 2000 شيقل و الأسير محمد عدنان جوده من عراق التايه بنابلس بالسجن الفعلى لمدة 10 أشهر و غرامة مالية 3000 شيكل .

وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً جوهرياً بعدم تمديد الإداري للأسير علاء حميدان من نابلس، ويحدد تاريخ 13/2/2021 للإفراج عنه.

ومددت المحكمة إعتقال الأسير أمير عبد المنعم خطاطبه من بلدة بيت فوريك بنابلس حتى تاريخ 15/2/2021، الأسير يزن دندن من أبو ديس شرق القدس حتى تاريخ 15/2/2021، وهو معتقل منذ 4 شهور، الأسير عبد الهادي فخري نزال (16 عاما) من بلده قباطية حتى تاريخ 23/2/2021 ، وهو معتقل منذ أغسطس العام الماضي ، الأسير منصور بشار منصور من نابلس حتى تاريخ 2/2/2021 ، الأسيرين راتب حسين وحمزة كساب من بلدة قريوت بنابلس لمدة أسبوع والأسير أمير عبد المنعم خطاطبه من بلدة بيت فوريك بنابلس حتى تاريخ 15/2/2021 .

وأفرج الاحتلال عن الأسير اسماعيل العروج من بيت لحم بعد اعتقال دام 7 سنوات ،الأسير منذر حجاجرة من مخيم الدهيشة فى بيت لحم بعد قضاء محكوميته البالغة 23 شهراً والأسير عبد الله سامي دويك من مخيم الجلزون، بعد اعتقال استمر عاما في سجون الاحتلال.